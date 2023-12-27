Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении оценили роль ЕАЭС для республики

МИД Армении назвал ЕАЭС эффективной площадкой и объяснил критику ОДКБ

close
100%
РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Армении высказало свою позицию по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и взаимоотношениям с Россией. Ее приводит ТАСС со ссылкой на главу армянского МИД Арарата Мирзояна.

По словам дипломата, Армения критикует ОДКБ, поскольку считает, что организация не помогла республике после нарушения ее границ. ЕАЭС же армянская сторона считает эффективной организацией, отметил Мирзоян.

«Вы не найдете эпизода, где Армения критиковала бы Россию в контексте ЕАЭС», — заключил министр.

С 1 января 2024 года Армения станет председателем Евразийского экономического союза. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку стран союза.

До этого Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал председательство Армении в ЕАЭС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами