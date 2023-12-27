Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Эрдоган сравнил деяния Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

Военные преступления, совершаемые в секторе Газа премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре. Его цитирует телеканал TRT Haber.

«Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», — сказал он.

Эрдоган снова обвинил западные страны в бездействии на фоне трагедии в секторе Газа.

«Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. У Запада есть долги перед Израилем, Турция не имеет их.

«Америка оказывает Израилю всевозможную помощь», — добавил турецкий лидер.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявлял, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе.

Ранее Эрдоган оценил уровень безопасности в мире.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами