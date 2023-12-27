Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Военные преступления, совершаемые в секторе Газа премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре. Его цитирует телеканал TRT Haber.

«Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», — сказал он.

Эрдоган снова обвинил западные страны в бездействии на фоне трагедии в секторе Газа.

«Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. У Запада есть долги перед Израилем, Турция не имеет их.

«Америка оказывает Израилю всевозможную помощь», — добавил турецкий лидер.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявлял, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе.

Ранее Эрдоган оценил уровень безопасности в мире.