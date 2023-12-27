В Тбилиси заявили о «присвоении Россией грузинских земель»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «присвоением Россией грузинских земель» передачу РФ государственной дачи в Пицунде (Абхазия). Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Резко осуждаю очередное присвоение Россией земель Грузии. <...> Призываю международное сообщество к спешной сильной реакции», — заявила Зурабишвили.

МИД Грузии в свою очередь назвал факт передачи государственной дачи в Пицунде в ведение России «незаконным» и «не имеющим юридической силы».

27 декабря депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Президент республики Аслан Бжания подписал закон о ратификации документа.

Договор о передаче России госдачи в Пицунде был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получала имущественный комплекс, земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

С тех пор в соглашение внесли ряд изменений. Текущий документ не предусматривает передачу в собственность России земли, на которой находится госдача. Ее территория передается РФ в аренду сроком на 49 лет, а в собственность передаются только здания. Ремонт и содержание будет осуществлять Федеральная служба охраны.

Тем не менее ситуация с передачей объектов госдачи вызывает сильное недовольство у абхазской оппозиции, которая 26 декабря провела митинг против ратификации договора.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не планирует «отколоть кусок» Абхазии.