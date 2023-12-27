В Италии высказались о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим сохранит курс на полную поддержку Украины. Он подчеркнул, что в ходе предстоящего председательства Италии в G7 страна будет искать пути урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Canale 5.

«Запад продолжает выказывать солидарность Украине, и в Группе семи под нашим председательством это будет приоритетом наряду с Ближним Востоком и вопросами искусственного интеллекта. Мы хотим мира и на Украине, и на Ближнем Востоке», — сказал Таяни.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «требуется достигнуть целей, чтобы гарантировать стабильность».

«Поэтому оккупация Украины не выход, нужно прийти к решению, которое приведет к отходу российских сил, после чего всем нужно сесть за стол переговоров», — считает он.

Ранее глава министерства обороны Италии заявлял, что правительство страны не планирует менять свою политику в отношении украинского кризиса, которая заключается в одновременном предоставлении вооружений киевским властям и поиске мирных решений конфликта.

До этого министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни говорил, что европейские страны не должны во всем следовать за США по вопросу Украины. Главным образом это касается снабжения киевских властей вооружениями, указал дипломат.

Ранее бывший премьер Италии выступил за переговоры с Россией по Украине.