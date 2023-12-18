Бывший премьер Италии выступил за переговоры с Россией по Украине

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – мирные переговоры. Его слова приводит агентство ANSA.

«Победа Украины не наступает, все аналитики и военные эксперты признают, что никакой военной победы над Россией нет на горизонте. Только еще больше осложняется процесс мирного урегулирования», — заявил Конте.

По словам экс-премьера, общественное мнение на Западе больше не понимает причин конфликта, который оказывает влияние на экономику континента.

Он подчеркнул, что на восстановление Украины требуется $500 млрд, не считая беженцев и потерь, что подталкивает к пониманию необходимости проводить мирные переговоры с Москвой.

«Мирные переговоры не ведут с друзьями, они ведутся с врагами, с терпением и в попытке понять, что необходимо для обеспечения мира и безопасности», — констатировал Конте.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, крепкий мир на Украине не может быть основан только на боевых действиях, однако время для политического перемирия между конфликтующими сторонами еще не пришло.

Ранее в Италии оценили стратегию НАТО в отношении Украины.