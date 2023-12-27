Стали известны новые подробности из жизни принцессы Дианы

Принцесса Диана не отличала Северную Ирландию от Республики Ирландия. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Об этом стало известно из обнародованной записки посла Ирландии Джозефа Смолла от 1993 года.

«В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: «Вчера я была в вашей стране», — указано в письме.

Ирландия была разделена в 1921 году на две части — одна осталась в составе Соединенного королевства (Северная Ирландия), другая часть стала независимым государством Республика Ирландия.

Принцесса Диана была первой женой нынешнего короля Великобритании Карла III и матерью принцев Уильяма и Гарри. Пара официально развелась в 1996 году. Спустя принцесса разбилась в автомобильной катастрофе в Париже. Французская полиция установила, что ДТП произошло по вине водителя Анри Поля, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением на высокой скорости.

Ранее королевский биограф объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане.