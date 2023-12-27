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В Венгрии высказались о возможной встрече Зеленского и Орбана

Замглавы МИД Венгрии Мадьяр: время для встречи Орбана и Зеленского еще не пришло

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Global Look Press/Reuters

Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что встреча премьер-министра Виктора Орбана с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется, однако время для нее еще не пришло. В интервью газете Magyar Nemzet он подчеркнул, что ряд вопросов требуют урегулирования.

По его словам, при подготовке встречи двух лидеров Будапешт поставил условие, что сперва нужно согласовать механизмы урегулирования существующих вопросов.

«Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы работаем над этим. Украинцы предприняли некоторые шаги, чтобы удовлетворить наши претензии», — заявил Мадьяр.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Киев «подготовит этот визит и будут работать команды».

Он подчеркнул, что стороны могут обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, который не связан с трениями вокруг национальных меньшинств на территории Украины.

«Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано», — заявил Жовква.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Орбаном в Аргентине.

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