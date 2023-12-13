Зеленский рассказал о разговоре с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в декабре во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея просил его назвать «хотя бы одну» причину противодействия вступления Украины в ЕС. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на Владимира Зеленского.

«Я не могу сказать, что это была особо или намеренно спланированная встреча. У нас был диалог. Это правда <…> Думаю, что я прав и дал ему понять – у него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа», — приводит издание слова Зеленского.

До этого Орбан заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским во время инаугурации президента Аргентины 10 декабря нельзя назвать встречей, потому что они просто сидели вместе и обменялись парой слов.

Ранее в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине.