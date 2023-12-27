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Прилепин поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Писатель Прилепин: я выступаю за палестинскую государственность

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин рассказал, что поддерживает палестинскую государственность. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке показал, что только Россия готова «бросить вызов» Америке, а Израилю в исторической перспективе придется более тщательно строить отношения с Россией, заявил он в интервью kp.ru.

«С другой стороны, мы все искренне верили, что мусульманский мир — это великое, единое целое. Но выяснилось, что никто, кроме России, не собирается бросать вызов Америке», — сказал Прилепин.

Израиль, по словам писателя, выбрал сторону Америки, и это стало одной из причин, по которой туда уехали самые знаменитые релоканты.

Напомним, что также Прилепин назвал уехавших звезд «не нужными ни для чего», заявив, что в России больше не будут вкладывать деньги в их «кормление».

В США ранее призвали президента Джо Байдена изменить политику в отношении Израиля.

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