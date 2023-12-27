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Захарова высказалась о судьбе украинских уклонистов в Эстонии

МИД: Эстония выдаст Украине уклонистов из-за нежелания их обеспечивать

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Эстония выдаст Украине уклоняющихся от военной службы граждан. Ее слова приводит РИА Новости.

«22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов», — рассказала она.

Причиной обещанной Эстонией Украине помощи по этому вопросу она назвала неготовность Эстонии создавать условия для жизни украинских беженцев в долгосрочной перспективе: обеспечивать их рабочими местами, продуктами питания и медицинскими услугами.

До этого политолог предсказал резкий отток населения из Украины из-за нового закона о мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. При этом годными к службе будут считаться инвалиды III группы, а инвалиды I и II групп будут получать отсрочку от службы на полгода с повторным прохождением медкомиссии по истечении этого срока.

Ранее на Украине заявили, что закон о мобилизации в стране начнет действовать не раньше весны.

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