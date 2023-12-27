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В Польше назвали государственной изменой отправку оружия на Украину

Польский журналист Пяста назвал госизменой поставки оружия Киеву

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обозреватель Пшемыслав Пяста назвал отправку польского оружия на Украину государственной изменой и заявил, что это наносит вред самой Польше. Об этом Пяста написал в статье в еженедельнике Myśl Polska.

По словам журналиста, лишение польской армии оружия, которое необходимо для выполнения ее конституционных обязанностей, является актом, который наносит ущерб независимости Польши. Так, Украине было передано около 40% техники сухопутных войск, включая 350 танков, 350-400 боевых машин пехоты, 200 самоходных орудий, около 100 реактивных систем залпового огня, около 60 систем противовоздушной обороны. Общая стоимость переданных вооружений составила €3 млрд. Поэтому поставки оружия Киеву, считает журналист, соответствуют критериям государственной измены.

Пяста заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности бывшего главу польского правительства Матеуша Моравецкого, бывших силовых министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака и ряд других государственных деятелей, которые выступали за выделение помощи Украине.

Ранее в Польше заявили, что Украина находится в шаге от краха.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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