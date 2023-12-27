Посол Украины в Австралии заявил о тяжелых последствиях при отказе от помощи Западом Киеву

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение помощью Украине приведет не только к поражению Киева, но и угрожает безопасности союзников, в том числе и Канберре. Об этом Мирошниченко написал в своей статье, опубликованной в австралийской Sydney Morning Herald.

По словам дипломата, если западные государства не будут помогать Украине, то они откажутся от своих собственных демократий в пользу агрессии и автократии. Мирошниченко выразил благодарность Австралии за то, что она с самого начала конфликта на Украине была для Киева абсолютно преданным и активным другом.

Посол отметил, что Украина нуждается в поддержке Австралии в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Киеву необходим на зиму австралийский уголь.

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