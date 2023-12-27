Путин рассказал, какой вклад МЧС вносит в безопасность страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что МЧС вносит все больший вклад в обеспечение безопасности страны, и этой структуре необходимо более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении по случаю Дня спасателя РФ.

Путин подчеркнул роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности страны. Он также отметил важность сохранения всех положительных тенденций, достигнутых службой за последнее время, и призвал к более эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации любого уровня.

Президент добавил, что одной из ключевых задач является совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах федерации.

День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник всех спасателей. Они служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, единых дежурно-диспетчерских службах, частных спасательных службах, спасательных воинских формированиях, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС.

26 ноября 1995 года первый президент РФ Борис Николаевич Ельцин подписал указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

Именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Ранее в Волгоградской области спасли провалившегося под лед школьника.