Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, какой вклад МЧС вносит в безопасность страны

Президент Путин заявил, что вклад МЧС в обеспечение безопасности России растет

close
100%
МЧС РФ по Иркутской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что МЧС вносит все больший вклад в обеспечение безопасности страны, и этой структуре необходимо более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении по случаю Дня спасателя РФ.

Путин подчеркнул роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности страны. Он также отметил важность сохранения всех положительных тенденций, достигнутых службой за последнее время, и призвал к более эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации любого уровня.

Президент добавил, что одной из ключевых задач является совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах федерации.

День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник всех спасателей. Они служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, единых дежурно-диспетчерских службах, частных спасательных службах, спасательных воинских формированиях, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС.

26 ноября 1995 года первый президент РФ Борис Николаевич Ельцин подписал указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

Именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Ранее в Волгоградской области спасли провалившегося под лед школьника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами