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Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана партнерство по газу

Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана партнерство в газовой сфере

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с лидерами Казахстана и Узбекистана по газовому партнерству. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Известия».

«Лидеры Узбекистана и Казахстана обсуждают с Путиным тему сотрудничества в газовой области», — отметил он.

Как добавил представитель Кремля, взаимодействие развивается весьма продуктивно.

По информации Пескова, обсуждение произошло в ходе неформального саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча глав государств СНГ стартовала 26 декабря. Российский лидер пригласил на саммит коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Накануне пресс-служба правительства Армении сообщала, что армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите стран СНГ.

Ранее Песков ответил, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна в Петербурге.

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