Политолог увидела в протестах в Сербии сигнал Запада для Вучича

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Запад давно играет заметную роль в политической жизни Сербии, а протесты в Белграде стали сигналом «излишне самостоятельному» президенту страны Александару Вучичу.

«То, что Запад через НКО, а также деятельность и высказывания своих политических деятелей, в первую очередь, немецких, австрийских, британских и американских, регулярно вмешивается в политическую жизнь Сербии, ни для кого не является секретом», — сказала она.

По словам Энтиной, руководство в Белграде ведет консультации с западными политиками на протяжении всего политического цикла.

До этого она заявляла, что Сербия намерена выстраивать позитивный диалог с США, так как от них зависит, будут ли решены основные для Белграда вопросы.

Досрочные выборы в Сербии запустили цепочку протестов в столице республики. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования в скупщину (парламент) Белграда, выведя тысячи людей на улицы. Демонстрация переросла в попытку штурма столичного избиркома и захвата 70-летнего директора бюро статистики. В оппозиции обещают продолжить акции, отказываясь признавать победу правящей коалиции. Чего добиваются противники властей и может ли протест перекинуться на всю Сербию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Сербии Александар Вучич сказал, что отношения между Сербией и США активно развиваются.