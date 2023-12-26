Президент Казахстана приехал на встречу с Путиным на Mercedes вместо Aurus

В отличие от всех коллег, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на неформальный саммит СНГ в Петербурге на Mercedes, а не на Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

В публикации отмечается, что российскую премиальную марку автомобиля Aurus при прибытии на переговоры в Павловск предпочли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На Mercedes приехал лишь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

26 декабря в Санкт-Петербурге стартовал саммит глав государств СНГ. Президент России Владимир Путин пригласил на саммит коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи начали общение не за столом, а на экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Ранее Песков оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ.