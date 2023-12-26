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На Украине объяснили потребность мобилизации еще полумиллиона человек

Депутат Рады Костенко: ВСУ мобилизуют полмиллиона человек для восполнения потерь

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Kuba Stezycki/Reuters

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация еще полумиллиона человек в ВСУ необходима для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает», — заявил Костенко.

Он подчеркнул, что Украина должна готовиться к худшему сценарию.

Парламентарий также отметил, что отправляться на фронт должны все украинцы, которые могут. Он также выступил с предложением скорректировать информационную политику Украины и перестать рассказывать о скором взятии Крыма.

До этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый законопроект о мобилизации обвалит рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее партию Зеленского попросили не комментировать закон о мобилизации.

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