Партию Зеленского попросили не комментировать закон о мобилизации

Члены правящей партии Украины «Слуга народа» получили рекомендацию не комментировать законопроект о мобилизации в стране. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в партии главы Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости придерживаться одной точки зрения с президентом.

«Следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию», — сообщается в материале.

Источники «Украинской правды» подчеркнули, что подобное развитие событий связано с чувствительностью вопроса о призыве.

26 декабря стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине. В их числе: депутаты Народной рады, научные работники, а также лица, чьи родственники пропали без вести в период проведения так называемой АТО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Законопроект позволит мобилизовать инвалидов третьей группы. То есть, на Украине могут забрать на фронт карликов и одноглазых.

Ранее экс-советник Кучмы усомнился, что украинцы пойдут воевать за Зеленского.