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Лавров сообщил о планах по расширению БРИКС

Лавров сообщил, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС

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IRNA

Министр иностранных дел России Лавров сообщил, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС. Об этом он заявил ТАСС на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», — заявил Лавров.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он назвал эту тенденцию закономерной в контексте того, что БРИКС работает на началах взаимного уважения и подлинной демократии. Лавров добавил, что Россия во время своего председательства в 2024 году будет работать над улучшением позиций БРИКС как опоры многополярного мира.

До этого был утвержден план мероприятий в рамках председательства России в БРИКС.

В сообщении отмечается, что план состоит из примерно 200 заседаний, конференций, форумов и ряда других мероприятий.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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