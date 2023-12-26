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Запад забыл о гражданской войне в Судане на фоне украинского конфликта

Guardian: Запад отвернулся от конфликта в Судане из-за ситуации на Украине и в Газе

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Reuters TV

Внимание Запада к конфликту в Судане ослабело из-за напряженной ситуации на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian.

«И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине», — уточнили в статье.

По словам главы британской исследовательской организации Shabaka Башаира Ахмеда, жители восточноафриканского государства спрашивают, почему международное сообщество «забывает о них» и сосредоточено только «на Украине или других ситуациях».

Политические аналитики издания отметили, что за восемь месяцев, которые прошли с момента обострения кризиса в Судане, президент Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, который мог бы сформулировать ответ американских властей на кризис в африканской стране и заполнить пустоту из-за эвакуации посольства США из столицы страны после начала боевых действий.

В середине декабря суданских дипломатов объявили персонами нон грата в Чаде.

Ранее стало известно, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.

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