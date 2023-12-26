В Раде предрекли обвал рейтингов Зеленского и Залужного

Новый законопроект о мобилизации обвалит рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Более контроверсионного законопроекта еще не было», — считает парламентарий.

По его словам, если документ получит статус закона, то рейтинг Зеленского и Залужного упадет, как у бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который на выборах 2010 года Ющенко набрал 5,45% голосов.

26 декабря стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине. В их числе: депутаты Народной рады, научные работники, а также лица, чьи родственники пропали без вести в период проведения так называемой АТО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Законопроект позволит мобилизовать инвалидов третьей группы. То есть, на Украине могут забрать на фронт карликов и одноглазых.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.