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В ЦИК сообщили, что число претендентов на выдвижение в президенты РФ увеличилось

Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты РФ превысило 30

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По ее словам, кампания будет конкурентной, потому что будет более одного кандидата.

«Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сказала Памфилова.

До этого «Новые люди» и «Партия роста» решили объединиться и выдвинули единого кандидата для участия в выборах — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей. Партия «Яблоко» ранее сообщила, что ее председатель Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29 человек.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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