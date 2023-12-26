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В Раде назвали Зеленского тоталитарным лидером

Депутат Рады Железняк назвал Зеленского тоталитарным лидером из-за его команды

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал президента Украины Владимира Зеленского тоталитарным лидером. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По мнению депутата, на такой характер правления Зеленского указывает тот факт, что в его команде работают всего пять человек.

25 декабря Зеленский заявил, что каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в конфликте или нет, ведь украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Киев «подготовит этот визит и будут работать команды».

До этого премьер Венгрии Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал мнение, что глава Украины начал осознавать, что политический путь является единственным возможным вариантом урегулирования конфликта на территории государства.

Ранее на Украине призвали правительство страны «помириться» с РФ.

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