Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с беспорядками перед администрацией Белграда. Об этом сообщает телеканал Pink.

24 декабря Вучич пообещал защитить суверенитет Сербии от посягательств на фоне протестов в Белграде.

Также он заявил, что получил тысячи предложений от граждан, готовых оказать поддержку центральной власти на фоне насильственных протестов, и подчеркнул, что она не требуется.

До этого протестующие перекрыли центр Белграда.

18 октября коалиция Вучича одержала победу на парламентских выборах, однако оппозиция ее не признала, объявив об их фальсификации.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.