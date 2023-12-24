Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин связал отказ шести стран Европейского союза (ЕС) от гарантий безопасности для Киева с бесполезностью подобных мер. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Лентой.Ru».

Он подчеркнул, что «здравый смысл постепенно пробивает дорогу», люди в этих государствах видят бесполезность усилий, направленных на безусловную помощь Киеву.

«Украинский режим очень быстро становится и политическим, и военным инвалидом. Он вряд ли способен [привести] к чему-то хорошему и к чему-то решительному, поэтому отсюда такое чувство — и разочарование, и нежелание дальше участвовать во всей этой авантюре», — заявил Карасин.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Сибига считает, что все эти страны имеют политическую волю стать стороной декларации.

Ранее на Украине назвали число стран, поддержавших декларацию о гарантиях безопасности для нее.