В США спрогнозировали, каким будет президентство Трампа в случае победы

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам. В интервью Fox News он заявил, что Трамп будет «президентом-хромой уткой».

«Одна из причин, по которой я против Трампа как кандидата, заключается в том, что я не думаю, что он сможет продвинуть страну вперед», — заявил Барр.

Он выразил беспокойство его стилем управления и тем фактом, что Трамп «продолжает потакать гневу и разочарованию вместо конструктивного подхода к решению проблем». По его словам, возможное президентство Трампа «будет хаотичным и не принесет много».

«Он будет президентом-хромой уткой», — констатировал Барр.

До этого бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа отказаться от идей мести и возмездия в случае победы на президентских выборах.

«Что президенту Трампу нужно сделать в этой кампании, так это восстановление, реставрация и обновление Америки. Речь не может идти о мести», — сказал Маккарти.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».