Президенты Египта и Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент Ирана Ибрахим Раиси и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщило иранское новостное агентство Mehr.

Как указано в публикации, одной из основных тем разговора стало укрепление двусторонних отношений Тегерана и Каира. В частности, главы двух государств договорились принять необходимые меры «для решения нерешенных вопросов» между Египтом и Ираном.

В то же время Раиси и ас-Сиси обменялись мнениями по поводу обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. По информации агентства, во время беседы они подчеркнули важность сохранения единства исламских стран.

Также в материале подчеркивается, что данные телефонные переговоры между Раиси и ас-Сиси стали первым подобным событием после переизбрания египетского президента. В связи с этим иранский лидер воспользовался возможностью и поздравил зарубежного коллегу с победой на выборах.

12 декабря в Египте завершилось трехдневное голосование в рамках выборов главы государства. Победу одержал действующий президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси, который набрал 89,6% голосов.

Ранее в ООН заявили об отсутствии безопасных мест на территории сектора Газа.