Харитонов отказался критиковать Путина в ходе предвыборной кампании

Председатель комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который стал кандидатом от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах, не планирует критиковать действующего главу государства Владимира Путина в ходе электорального процесса. Об этом парламентарий рассказал журналистам по итогам съезда политического объединения, передает ТАСС.

«Я за что буду критиковать? Он отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать?» — указал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Также он добавил, что не является человеком, который любит критиковать коллег. Более того, именно гражданам предстоит оценить предвыборные кампании и итоги работы кандидатов на предстоящих выборах.

Как сказал Харитонов, быть российским президентом — это большая ответственность и тяжелая ноша. По словам депутата, главе государства «много дано» и с него же «много спрашивается».

23 декабря в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири» прошел съезд партии КПРФ, в рамках которого было принять решение выдвинуть Николая Харитонова в качестве кандидата от политического объединения на президентских выборах. Всеобщее голосование запланировано на 17 марта 2024 года.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ назвали число желающих стать кандидатами на выборах главы государства.