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Стал известен фаворит суперфинала Кубка России

Тренер Гладилин назвал «Зенит» безусловным фаворитом суперфинала Кубка России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом предстоящего суперфинала Кубка России против калининградской «Балтики».

По его мнению, сине-бело-голубые имеют все шансы сделать золотой дубль в этом сезоне.

«Думаю, что «Зенит» будет фаворитом. Они должны будут показать чемпионскую игру и сыграть максимально. Этого хотят и руководители клуба, и тренерский штаб, они не дадут сыграть спустя рукава. Поэтому «Зенит» — однозначный фаворит, но «Балтика» будет стараться бороться за престиж. Конечно, если она победит, то сотворит историю, это будет уникально. Так что они тоже мотивированы на борьбу», — заявил Гладилин.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу. На пути к Суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак». «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Реал» 41 год не проигрывает в финалах еврокубков.

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