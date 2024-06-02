Страны G7 пообещают содействовать ответственному использованию ИИ в военной сфере

Страны «Большой семерки» (G7) пообещают содействовать ответственному развитию и использованию искусственного интеллекта (ИИ) в военной области в совместном заявлении на предстоящем саммите. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

В проекте коммюнике члены клуба призывают к более широкому использованию ИИ, но подчеркивают необходимость борьбы с дезинформацией и другими рисками.

«Признавая роль искусственного интеллекта в развитии общества, лидеры «Большой семерки» в запланированном заявлении поклянутся «содействовать безопасному, надежному и заслуживающему доверия искусственному интеллекту», одновременно проводя «инклюзивную, ориентированную на человека цифровую трансформацию», — приводит агентство слова источника.

В проекте также упоминается необходимость продвижения международного нормотворчества в рамках «Хиросимского процесса искусственного интеллекта», запущенного после прошлогоднего саммита G7 в Японии.

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

Ранее сообщалось, что G7 и ЕС планируют ввести санкции против банков, использующих аналог SWIFT.