Названа языковая ловушка для манипулирования людьми

Частица «не» смягчает смысл фразы, а не меняет его на противоположный. Поэтому из фразы «этот кофе не горячий» большинство поймут, что кофе теплый, а не холодный. Это показало исследование активности мозга, опубликованное в журнале PLOS Biology.

В рекламе, юридических документах, журналистике и политике отрицание часто намеренно используется, чтобы замаскировать смысл фразы. Этот прием называют языковой манипуляцией. Новая работа помогла лучше понять, как мозг обрабатывает языковую информацию. Также она улучшит работу ИИ: языковые модели в инструментах искусственного интеллекта испытывают трудности с интерпретацией фраз, содержащих отрицание.

Ученые провели серию экспериментов, в которых участники читали на компьютерном мониторе фразы с отрицанием и без него. Затем им было нужно оценить их значение от «очень плохо» до «очень хорошо» или от «холодный» до «горячий».

На обработку фраз с отрицанием участникам требовалось больше времени. При словосочетании «не горячий кофе» испытуемые думали не о холодном кофе, а о теплом. Данные электрической активности мозга подтвердили, что «не горячий» воспринимается как «менее горячий». Это означает, что частица «не» рядом с прилагательным ослабляет его значение, а не меняет на противоположный.

«Это исследование показывает, что процесс обработки языка сложнее, чем просто понимание суммы отдельных слов», — отметили авторы.

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