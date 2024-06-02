Раскритикованный из-за поста о Заворотнюк певец Потап уехал с Украины

Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) покинул Украину еще в 2022 году. Об этом сообщает издание aif.ru.

Отмечается, что участник дуэта «Потап и Настя» уехал из страны в Испанию вскоре после того, как сообщил о своем намерении ехать на передовую. Затем, уже в 2023 году, Потапенко видели в ОАЭ в компании солиста «Иванушек International» Кирилла Туриченко. А в феврале 2024-го певец сообщил об отъезде в Латинскую Америку. Он заявил, что собирается достичь высот на музыкальном рынке Колумбии как продюсер.

30 мая телеканал РЕН ТВ сообщал, что Потап удалил пост об Анастасии Заворотнюк. Телеканал опубликовал скриншот записи артиста. На снимке Потапенко опубликовал сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с фотографией Заворотнюк и сопроводил публикацию фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

При этом позднее Потап заявил, что не писал поста об актрисе. Он посоветовал не доверять «отфотошопленным кадрам», которые, считает артист, «нацелены на дискредитацию украинцев».

Ранее Леонид Агутин опубликовал клип в память об Анастасии Заворотнюк.