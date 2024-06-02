Стали известны подробности обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Уточненную информацию по поводу обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сотрудники скорой помощи доставили шестеро пострадавших в больницы Белгорода. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

«В городе на территории трех частных жилых домовладений выбиты окна в хозпостройке, повреждены несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка», — написал Гладков.

Он отметил, что осколками были посечены три пассажирских автобуса, два грузовика и четыре легковых автомобиля. Кроме того, загорелась крыша неэксплуатируемого здания, пожар распространился на площади 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС тушат возгорание. Продолжается обход территории, добавил глава региона.

До этого Гладков сообщал о шести пострадавших в результате обстрела Шебекино. Он рассказал, что из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего, который в момент обстрела находился на улице, осколочное ранение левого предплечья.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.