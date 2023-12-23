Внутренние проблемы Украины, связанные с невозможностью пополнять собственные войска, делают помощь США бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.

«Посмотрите на проблемы, с которыми Украина сталкивается, собирая войска, мобилизуя население, чтобы восполнить потери. Им чертовски трудно пополнять свои войска», — отметил он.

По мнению Миршаймера, украинская армия «обречена», поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества личного состава и техники, чтобы сдерживать натиск российской армии.

Аналитик считает, что ВСУ сталкиваются с «огромными проблемами». Он уверен, что «русские продолжат доминировать на поле боя», независимо от наличия или отсутствия помощи Киеву со стороны Вашингтона.

До этого политолог Владимир Скачко, комментируя сообщение Die Welt о дефиците украинских военных в немецких тренировочных центрах, заявлял, что Киев испытывает проблемы с мобилизацией населения и острую нехватку солдат на фронте, поэтому ВСУ некого отправлять на обучение в Германию.

Ранее президент Чехии заявил о неудаче контрнаступления ВСУ и больших потерях украинских войск.