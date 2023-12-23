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Украинский ученый назвал преграду для восстановления Украины

Доцент Ромащенко считает демографию главной преградой для восстановления Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев — это главные вызовы для восстановления Украины после конфликта. Об этом пишет доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver.

По мнению экономиста, несмотря на 6,2 млн зарегистрированных беженцев с Украины по всему миру, есть «предположения», что после окончания конфликта в стране может произойти «экономический бум».

«Такого мнения придерживаются и союзники Киева, которые считают новый «План Маршалла» по восстановлению экономики страны почти решенным делом», — сказал он.

Однако, указывает эксперт, главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы. Он предупреждает, что сокращение населения Украины рискует поставить под угрозу перспективы восстановления страны. По мнению Ромащенко, украинские власти должны стремиться к возвращению всех беженцев, но для этого правительству необходимо «как можно скорее» приступить к разработке и внедрению эффективных программ репатриации.

«Украинское экономическое чудо во многом будет зависеть от того, насколько успешно Киев и его партнеры справятся с таким экстраординарным вызовом», — считает Ромащенко.

До этого министерство иностранных дел Финляндии обнародовало план по восстановлению Украины на период с 2025 по 2026 год.

Ранее в США оценили возможность использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

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