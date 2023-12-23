Жители Германии считают Шольца слабым политиком

Канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на декабрь сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Согласно информации Der Spiegel, Шольц потерял 14 процентных пунктов, скатившись на 14-е место из 20 политиков.
Кроме того, среди представителей правящей коалиции упал уровень одобрения у главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок и немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер (по минус четыре процента).
Рейтинг же главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса не изменился. Министр смог сохранить второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
28 ноября сообщалось, что рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца опустился на 17-е место.
Ранее в Госдуме назвали лицемерием условия Шольца по миру на Украине.