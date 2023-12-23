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Жители Германии считают Шольца слабым политиком

Der Spiegel: Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков в Германии

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на декабрь сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Согласно информации Der Spiegel, Шольц потерял 14 процентных пунктов, скатившись на 14-е место из 20 политиков.

Кроме того, среди представителей правящей коалиции упал уровень одобрения у главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок и немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер (по минус четыре процента).

Рейтинг же главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса не изменился. Министр смог сохранить второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

28 ноября сообщалось, что рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца опустился на 17-е место.

Ранее в Госдуме назвали лицемерием условия Шольца по миру на Украине.

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