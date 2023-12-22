На Украине замалчивают реальное положение дел на поле боя. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Журналист рассказал, что пробыл на Украине три дня, после чего убедился, что официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится в СМИ. По его словам, нехватка бойцов, боеприпасов, а также превосходство России на фронте озвучиваются только за закрытыми дверями. Ронцхаймер считает, что Украине необходимо честно признать свои проблемы, либо время сыграет в пользу РФ.

22 декабря советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что в небе над Украиной Россия имеет полное преимущество.

В этот же день украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют запасы боеприпасов до апреля 2024 года, однако некоторый дефицит ощущается уже сейчас.

До этого китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой сказано, что Россия до конца года начнет готовиться к финальному этапу СВО на Украине.

Ранее Еврокомиссия перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год.