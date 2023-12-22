Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте

Журналист Bild Ронцхаймер: в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

На Украине замалчивают реальное положение дел на поле боя. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Журналист рассказал, что пробыл на Украине три дня, после чего убедился, что официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится в СМИ. По его словам, нехватка бойцов, боеприпасов, а также превосходство России на фронте озвучиваются только за закрытыми дверями. Ронцхаймер считает, что Украине необходимо честно признать свои проблемы, либо время сыграет в пользу РФ.

22 декабря советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что в небе над Украиной Россия имеет полное преимущество.

В этот же день украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют запасы боеприпасов до апреля 2024 года, однако некоторый дефицит ощущается уже сейчас.

До этого китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой сказано, что Россия до конца года начнет готовиться к финальному этапу СВО на Украине.

Ранее Еврокомиссия перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами