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Миронов сообщил о подготовке новой структуры правительства России

Глава СР Миронов: ведется работа над новой структурой правительства России

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Сергей Миронов сообщил о работе над новой структурой правительства РФ. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга для парламентских журналистов, передает РИА Новости.

«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой», — заявил лидер СЗРП.

Он указал, что очень надеется на изменение подхода к кадрам, в том числе в Центральном банке и Минфине. Вместе с тем политик высказал мнение, что премьер-министр Михаил Мишустин находится «на своем месте» и очень активно работает.

«Я не знаю, что конкретно (изменится. — «Газета.Ru»)», — ответил Миронов на вопрос журналиста о том, что именно может поменяться в структуре кабинета министров и значит ли это, что какие-то «слабые фигуры» уйдут.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российский народ был и будет единственным источником власти в стране.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

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