Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому телеканалу «24 канал», что контрнаступление вооруженных сил страны не дало того результата, который от него ожидали.

По его словам, тот результат, на который рассчитывали в Киеве, уже сегодня говорил бы об окончании вооруженного конфликта.

Подоляк добавил, что Украина осознает, какие изменения требуется внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно.

Украинское контрнаступление было начато 4 июня. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал это наступление «провалом».

Накануне первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности военного ведомства заявил, что потери Вооруженных сил Украины в течение шести месяцев на всех направлениях в зоне проведения спецоперации составили около 160 тысяч человек.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.