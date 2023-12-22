Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского признали погрешности контрнаступления ВСУ

Подоляк: контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого Украиной результата

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому телеканалу «24 канал», что контрнаступление вооруженных сил страны не дало того результата, который от него ожидали.

По его словам, тот результат, на который рассчитывали в Киеве, уже сегодня говорил бы об окончании вооруженного конфликта.

Подоляк добавил, что Украина осознает, какие изменения требуется внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно.

Украинское контрнаступление было начато 4 июня. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал это наступление «провалом».

Накануне первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности военного ведомства заявил, что потери Вооруженных сил Украины в течение шести месяцев на всех направлениях в зоне проведения спецоперации составили около 160 тысяч человек.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами