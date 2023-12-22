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Американист объяснил, зачем США военные соглашения с Финляндией

Американист Васильев: США в Северной Европе создают новые угрозы России

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Johanna Geron/Reuters

США заключают двусторонние военные соглашения со странами Северной Европы, включая Финляндию, чтобы увеличить свое влияние в регионе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие — Вашингтон заключает двусторонние соглашения», — отметил эксперт.

Он добавил, что параллельно Вашингтон создает новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. Москве, по его мнению, следует воспринимать данные соглашения очень серьезно.

18 декабря стало известно, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Соглашение позволяет американским военным получить доступ к 15 военным базам на финской территории. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД республики Элина Валтонен.

Ранее в США сообщили, что Швеция скоро вступит в НАТО.

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