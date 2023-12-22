Ученый считает, что Запад хочет тратить на Украину только чужие деньги

Страны Запада все меньше хотят тратить деньги на Украину, поэтому решили конфисковать российские активы. Об этом РИА Новости сказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По его словам, желание Германии «пустить пробный шар к конфискации активов Российской Федерации» соответствует общему стремлению западных стран использовать активы РФ для поддержки Украины.

«Поддерживать его в том же объеме, что раньше, сложнее, так как существуют другие цели и задачи. Деньги у них есть, но транши, которые были выделены на этот год, подразумевали другой результат на фронте, чем тот, который был достигнут Украиной во время так называемого контрнаступления. Отсюда и желание финансировать за чужой счет», — пояснил Соколов.

При этом он отметил, что европейские страны давят на Соединенные Штаты, требуя направления активов России на поддержку Украины. Соколов уверен, что ответ России последует незамедлительно.

«Есть что конфисковывать со стороны немецких активов здесь. Поэтому вопрос о реальной судьбе ходатайства остается открытым», — резюмировал эксперт.

До этого сообщалось, что власти Великобритании изучают законность возможной конфискации российских активов для их последующего использования в пользу Украины.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.