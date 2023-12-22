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США готовы поддержать резолюцию ООН по гумпомощи Газе

CNN: США готовы поддержать резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи сектору Газа

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Screenshot/UN web TV

США готовы поддержать резолюцию Совбеза ООН по увеличению поставок гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«В пятницу в Совете Безопасности ООН ожидается отложенное голосование по Газе после того, как посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что готова поддержать резолюцию, призывающую к увеличению помощи сектору», — говорится в сообщении телеканала.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

В свою очередь, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете».

Ранее в США заявили, что добиваются не прекращения огня в Газе, а гуманитарных пауз.

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