В США заявили, что добиваются не прекращения огня в Газе, а гуманитарных пауз

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сейчас стремится не к полному прекращению огня в секторе Газа, а к временным приостановкам боевых действий для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников, передает ТАСС.

«Мы верим в гуманитарные паузы, чтобы мы могли обеспечить доставку гуманитарной помощи, вывод заложников и возвращение их домой к семьям. И именно этого мы добиваемся», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что об этом ведутся переговоры с партнерами в регионе.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

17 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.