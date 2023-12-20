Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Турции в РФ Танжу Бильгич в ходе совместной встречи в Москве 18 декабря подчеркнули необходимость немедленного и повсеместного прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Также дипломаты отметили важность налаживания беспрепятственного и широкого гуманитарного доступа, предотвращение распространения палестино-израильского конфликта на другие страны Ближнего Востока.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.