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В МИД прокомментировали скандальное высказывание Прилепина

Захарова: высказывания Прилепина о трудовой миграции являются личным мнением

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания писателя и общественного деятеля Захара Прилепина о трудовой миграции в России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Также Захарова добавила, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

21 декабря российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова пригласили в Министерство иностранных дел страны из-за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина, который сказал о присоединении Узбекистана к РФ.

До этого сообщалось, что писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду», член «Команды Путина» Захар Прилепин считает, что дойти до Киева станет главным в его политической карьере. Также Прилепин опроверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, и добавил, что политическую карьеру он намерен строить в соответствии с нынешней ситуацией в России. Насчет самочувствия писатель отметил, что теперь может ходить без палочки и не пользуется инвалидной коляской, и в целом чувствует себя хорошо.

Ранее стал известен список участников «команды Путина».

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