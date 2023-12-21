Аксенов назвал пустым человеком министра обороны Украины, который захотел «захватить Крым»

Слова министра обороны Украины Рустема Умерова о планах установления контроля над Крымом ничего не стоят. Об этом в эфире «Крым24» заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Дырку им от бублика, а не Крым. Это [Умеров] ничего не представляющий собой персонаж, я разговаривал с одноклассниками его, которые учились с ним в школе в Бахчисарайском районе — хотелось понять логику принятия решений, чем он занимается. Пустота просто, для картинки», — заявил Аксенов.

21 декабря Умеров заявил, что ВСУ намерены захватить Крым в 2024 году. После этого в минобороны Украины оправдались, что немецкое издание Bild извратило слова министра.

9 декабря Умеров говорил, что Киев имеет наработки по захвату Крыма в 2024 году.

Ранее Умеров объявил о планах мобилизовать уехавших из страны мужчин.