Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных

Президент России Владимир Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», — заявил он.

Он отметил, что необходимо установить статус многодетной семьи на федеральном уровне.

По его словам, единый статус с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране, нужно установить оперативно.

До этого сообщалось, что власти Иркутской области анонсировали, что увеличили размер выплаты, которую многодетные семьи могут выбрать вместо участка земли. С 1 января 2024 года размер выплаты составит 300 тыс. рублей. Социальную выплату семья может направить на покупку квартиры, строительство дома или погашение ипотеки. Согласно региональному закону, на выплату могут претендовать семьи, которые стоят на земельном учете более трех лет. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года на Чукотке появится новая выплата для семей с детьми.