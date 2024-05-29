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Жители Рязани сообщили о взрыве над городом

Ya62.ru: в нескольких районах Рязани услышали звук взрыва над городом

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Телеграм-канал »РИА Новости»

Над Рязанью мог произойти взрыв, напоминающий его звук горожане услышали сразу в нескольких микрорайонах населенного пункта. Об этом сообщает портал Ya62.ru.

Отмечается, что хлопок был слышен в центре Рязани, а также в Горроще, Дашково-Песочне, Канищеве и Московском. Подробности и официальная информация в настоящее время выясняются.

В апреле жители Рязани сообщали о мощном грохоте, из-за которого сразу в нескольких районах города задрожали стекла в домах.

Утром 29 мая беспилотники ВСУ атаковали села Муром и Пороз в Белгородской области. В первом населенном пункте в результате взрыва FPV-дрона пробило кровлю и потолок в частном жилом доме. В селе Пороз в результате сброса бомбы повреждения получил инфраструктурный объект связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбило окна.

Ранее фигуранту дела о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение.

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