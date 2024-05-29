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В ДНР осудили начальника СИЗО города Полтавы

СК РФ: в ДНР на 22 года осудили начальника следственного изолятора Полтавы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) начальника следственного изолятора города Полтавы осудили на 22 года за пытки военнопленных. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению ведомства, начальник СИЗО №23 Полтавы Украины подполковник Алексей Домашов заочно признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти.

Следствием установлено, что с апреля 2022 года по настоящее время Домашов систематически пытал военнопленных как самостоятельно, так и с подчиненными. Он также заставлял пленных участвовать в съемках видео и подписывать различных документы, дискредитирующие ВС РФ и Россию в целом.

Приговором суда Домашову заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого правозащитница Ирина Вихорева заявляла, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. По данным агентства, украинские силовики требовали от дочери пленного фотографировать военные объекты, обещая при этом, что перестанут издеваться над мужчиной. В итоге она решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Ранее в РФ заочно осудили бригадного генерала ВСУ.

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