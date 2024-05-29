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Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо президента

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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, так как не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили подпишет его. Слова Папуашвили передает ТАСС.

«Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — заявил он.

29 мая политолог Арно Хидирбегишвили заявил, что закон об иностранных агентах в Грузии вызвал на Западе «истерику». Такая острая реакция произошла на фоне нежелания грузинских властей поддерживать антироссийские санкции и открывать второй фронт, из-за чего закон стали считать «российским».

28 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал, что американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики.

Зурабишвили выступила с дистанционным обращением к участникам акции протеста против закона об иноагентах и призвала к проведению референдума

Ранее в Грузии раскрыли роль закона об иноагентах для членства в ЕС.

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Закон об иноагентах в Грузии
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